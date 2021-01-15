Первые шаги нового руководства «Локомотива». Спойлер: все очень странно

Максим Алланазаров — о первых решениях недавно назначенного генерального директора «Локо» Владимира Леонченко.

Ненавидимый всеми болельщиками «Локомотива» Василий Кикнадзе покинул клуб, и, казалось бы, теперь фанаты красно-зеленых должны на какое-то время успокоиться. Но по факту с приходом нового руководства, скорее всего, мало что поменяется. Первые решения Леонченко и его команды не выглядят продуманными, если не сказать больше, — они очень странные. Реорганизация академии клуба и первый трансфер новой команды менеджеров не вызывают впечатления стратегически взвешенных шагов.

Перестановки в академии

Вместе с Леонченко в клуб на позицию директора академии пришел Александр Катасонов, который сразу начал наводить на вверенной ему территории свои порядки. На собрании боссов с сотрудниками, которое длилось не больше десяти минут, объявили о масштабной реорганизации и кадровых перестановках. Новые «машинисты» «Локо» не располагали большим количеством времени, чтобы вникнуть во все нюансы работы академии и выявить все узкие места в работе структуры. Видимо, поэтому они задумали сломать все старое и на том же месте построить новое.

Первым решением Катасонова и Леонченко стало возвращение людей, которые покинули академию при прошлом руководстве. Катасонов объявил, что возвращается куратор команд младших возрастов Александр Кудинов, покинувший свой пост при Кикнадзе. Тех тренеров, кто не согласен с новыми реалиями, буквально заставляют уходить или меняют их должности. Один из самых квалифицированных работников Александр Суховеев, руководивший коллективом U17 и имеющий тренерскую лицензию PRO, полученную в Испании, станет третьим тренером в команде футболистов 2008 года рождения и помощником у тренера 2013-го. Из 2007-го, который показывал хорошие результаты, убрали Илью Родькина. Добротный 2008-й также лишился своего тренера — Виталий Миллер заменен специалистом из ФШМ Сергеем Молчановым. Также руководство попросило уйти тренера Павла Зотова.

Вопросы глобальной реорганизации академии не могли не отразиться на молодых игроках, некоторые из которых недовольны и покидают «Локо». Например, зимой клуб упустил 18-летнего нападающего Максима Турищева. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром ЮФЛ (восемь мячей в десяти матчах), параллельно выступая в молодежном чемпионате. В январе у него закончился контракт, красно-зеленые предложили новое соглашение на детских условиях. Этот вариант его не устроил. Сейчас Максим на сборе с основой «Ростова». Талантливые Александр Мухин и Степан Обрывков также уходят из «Локомотива».

Первым трансфером Леонченко стал бразильский защитник «Бордо» Пабло, кандидатура которого не согласовывалась с главным тренером Марко Николичем. Более того, в списке желаемых приобретений серба вообще не было центральных защитников — их сейчас в первой команде четверо. Отношения Николича и Леонченко трудно назвать хорошими, их единственный разговор по телефону, как говорят на рынке, конструктивным не получился. Новый гендиректор клуба дал понять Марко, что все вопросы комплектования теперь станут решаться без его участия.

Новичок команды Пабло не значился в шорт-листе тех, кто занимался селекцией «Локо» до прихода Леонченко. Подписание защитника стало для всех в клубе неожиданностью. Приход бразильца скорее выглядит как покупка ради покупки, нежели как плоды какой-то вдумчивой работы. В июне Пабло исполнится 30 лет, а в марте прошлого года он перенес разрыв крестообразной связки колена. Безусловно, на фоне Слободана Райковича бразилец выглядит внушительно, но быть хуже серба сейчас просто невозможно.

Единственный плюс — цена. Но и здесь возникает вопрос: почему «Бордо» за 2 миллиона отдает игрока, который, если ориентироваться на transfermarkt.de, стоит в четыре раза дороже. Даже несмотря на заканчивающийся будущим летом контракт.

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