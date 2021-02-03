«И тут Леннорыч забивает головой в падении». Неизвестный Гинер: начало эпохи в ЦСКА

20 лет назад, 20 февраля 2001 года, президентом ЦСКА стал Евгений Гинер

«Дамоклов меч над Садыриным висеть не будет»

«Внешне он похож на знаменитого голливудского актера 30-50-х годов Хамфри Богарта. Жесткие черты лица, черный плащ, строгий костюм без галстука, дорогая сигара, небрежно тлеющая в уголке рта. В общении подчеркнуто вежлив. Излучает уверенность и благополучие. Чувствуется, что президент не сомневается: провальный старт его ЦСКА — не более чем эпизод, который скоро будет забыт». Так корреспондент «СЭ» охарактеризовал Гинера в начале сезона-2001.

В феврале 2001 года стало известно, что у красно-синих появились новые владельцы. Отныне 51 процент акций ПФК ЦСКА принадлежал российской стороне — акционерному обществу «АВО — Капитал» и Центральному спортивному клубу армии. Их западным партнером стала английская фирма Blue Castle Enterprises Limited. Пост президента ПФК занял бизнесмен Евгений Гинер. Первоочередной задачей новые владельцы обозначили реконструкцию стадиона на Песчаной улице и базы в Архангельском. На это сразу было выделено около 20 миллионов долларов.

Через несколько дней Гинер дал интервью «СЭ».

— Мне 41 год. В футболе довольно давно — работал и с молодежной сборной, и с первой, и с командой ветеранов российского футбола, — заметил тогда Евгений Леннорович. — Когда новые владельцы клуба обратились за советом в РФС, Вячеслав Колосков и Александр Тукманов предложили несколько кандидатур на пост президента. В том числе и мою. После обсуждения акционеры решили, что я им подхожу, и на год доверили руководить ЦСКА.

— Вы ведь еще и бизнесмен, не так ли?

— Да, с начала 1990-х занимаюсь различным бизнесом — и автомобильным, и перевозками. Но в основном мои дела связаны со спортом.

— А какой интерес может быть у англичан или голландцев, если они не обладают контрольным пакетом?

— И те и другие помешаны на футболе. Так почему бы им посредством нормального бизнеса не делать на футболе деньги (разумеется, вначале вкладывая их) не только у себя, но и на территории России?

— Какова задача на предстоящий сезон?

— Если работать на перспективу, более уместно говорить о трехлетнем цикле. А в нынешнем году на каждый матч будем выходить как на кубковый. Но при этом дамоклова меча над Павлом Садыриным (занимавшим пост главного тренера. — Прим. В. А.) и игроками висеть не будет. Чтобы к утру стали чемпионами мира, требовать не станем.

«Играл за сборную ветеранов с Ярцевым, Якубиком»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков объясняет, почему в начале 2001 года он рекомендовал новым владельцам ЦСКА кандидатуру Евгения Ленноровича:

— С Гинером меня познакомил Михаил Гершкович, возглавлявший тогда молодежную сборную России, — пришел ко мне и сказал, что есть такой человек, который очень любит футбол и готов помогать молодежке. Я, конечно, дал добро на сотрудничество. Ведь в то время у нас такая нищета стояла... Страшно вспоминать! Категорически не хватало денег. Мы были отданы на откуп самим себе. Никто не помогал, только Виталий Георгиевич Смирнов, президент Олимпийского комитета России, привел Reebok в качестве технического спонсора. За это ему огромное спасибо. Но это касалось только первой сборной. А в остальном как-то сами крутились... Мы всегда оставались открытыми для людей, бизнесменов, которые хотели помочь. Так Евгений Леннорович и оказался в орбите РФС. Видел, что это очень конкретный, деловой, современный человек. Поэтому в 2001 году и порекомендовал его новым владельцам ЦСКА.

Откуда же у Гинера такая любовь к футболу?

— В детстве я, скажем так, поигрывал. Ведь слово «играл» можно применить только к тем, из кого вышел толк, — рассказывал Евгений Леннорович в 2001 году. — Мне, видно, не судьба была стать футболистом.

— На какой позиции поигрывали?

— Центрхава. Под нападающими. Но это все несерьезно... А в большом футболе работаю года с 1990-го. Сначала — в молодежной сборной. При Пискареве, Кучеревском, Гершковиче. В 1993-м возили молодежку в Австралию.

— В каком качестве?

— Скажем так, в качестве помощника. Делал все, что от меня зависело. Думаю, в тот момент у нас была не самая худшая сборная. Очень жаль, что многие перспективные ребята в той команде по большому счету и закончили. Чудин, Каратаев, Петров обладали очень высоким потенциалом, талантом. Где они теперь? В 1994-м помогал Садырину готовить команду к чемпионату мира в США. Работал в федерации футбола на общественных началах. Параллельно занимался бизнесом, не связанным со спортом. Кстати, некоторое время в начале 1990-х выступал за сборную ветеранов. Какие имена — Якубик, Ярцев! В 1992-м играли параллельный чемпионат Европы в Швеции, меньше 12 мячей за матч не забивали. Многие из той команды ветеранов, уверен, и сегодня не затерялись бы на поле.

— А почему оказались в ЦСКА? Болели за армейцев?

— Сейчас болею, а в советские времена переживал за киевское «Динамо». Когда акционеры, купив клуб, предложили мне пост президента, честно говоря, не думал, болею я за ЦСКА или нет. Что повлияло на выбор? Не знаю. Решение принимал не столько разумом, сколько душой. Это не громкие слова — всю жизнь увлекался футболом.

Сергей Перхун. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Перхуна подписали на флажке»

Первым приобретением ЦСКА в эпоху Гинера стал форвард «Черноморца» Денис Попов, хотя главный тренер новороссийцев Анатолий Байдачный говорил, что нападающий, скорее всего, уйдет в «Спартак».

— Помню, Евгений Леннорыч как-то вызвал меня к себе и сказал: «Денис, у меня для тебя плохая новость». Я напрягся: «Какая?» А он: «Мы решили увеличить тебе зарплату...» — рассказывал Попов корреспонденту «СЭ»

— В чем подвох?

— А потом добавил: «А знаешь, почему плохая новость? Потому что спрос с тебя теперь будет совсем другой». Как-то так...

Чуть позже москвичи оформили отношения с четырьмя футболистами, находившимися в команде на просмотре: полузащитником Кайновым, нападающим Гариным, защитником Лифоренко и украинским вратарем Перхуном. А непосредственно перед стартом нового сезона армейцы выиграли борьбу с «Ипсвичем» за полузащитника «Сконто» Лайзанса.

Сезон-2001 ЦСКА начал провально — с четырех поражений кряду. В 3-м туре армейцы уступили в дерби «Спартаку» (0:1). После финального свистка Садырин разнес главного арбитра:

— Судья (Андрей Бутенко. — Прим. В. А.) очень профессионально отчирикал в пользу «Спартака»: давал штрафные за любую мелочовку. Я тоже очень уважаю эту сильную команду, но так откровенно подставлять себя... Такого я от него не ожидал. В нашу сторону постоянно слышались предупредительные свисточки, из-за которых срывались атаки. Рефери не остановил игру, когда сбили Кулика, не показал красную карточку за фол против Семака и придумал штрафной, с которого забили гол. В общем, неприятный осадок остался не от футбола, а от судейства.

В том дерби Перхун дебютировал в составе ЦСКА.

— Сережу мы приобрели буквально в самый последний момент, на флажке, что называется, — рассказывает бывший спортивный директор ЦСКА Валерий Четверик. — Он же был на просмотре в «Торпедо-ЗИЛ», что-то там не срослось, и Перхун вернулся в Молдавию, в «Шериф». Так мы еле-еле успели оформить трансфер! Ночью встречали поезд, чтобы утром его заявить, подписать. И когда я приезжал на базу, смотрел тренировки, Сережа всегда был таким доброжелательным, знаете, светился просто! Кажется, Андрюха Новосадов получил травму, и Пал Федорыч Садырин поставил Перхуна на матч со «Спартаком». Тогда я впервые увидел его в игре. Мы же брали его по большому счету по рекомендациям. Кажется, инициатива исходила именно от Леннорыча.

— И какими стали первые впечатления?

— Как он выкатывался, как все читал! «Спартаку» мы все-таки тогда «попали». Вася Баранов забил. Корявый такой удар. Кажется, кто-то в «стенке» у нас шевельнулся.

Армейцы оказались на последнем месте в таблице, однако новый босс клуба внешне сохранял спокойствие, показывая, что он не склонен к поспешным оргвыводам.

— Помню, как начинали с Павлом Федоровичем Садыриным, царствие ему небесное, когда ЦСКА набрал первое очко только в 5-м туре, — говорил Гинер в 2010 году. — Я тогда места себе не находил, а умудренный опытом тренер успокаивал: мол, все еще сто раз наладится. Сегодня понимаю, что Садырин был прав: топ-клуб всегда выправит положение, каким бы сложным ни оказался для него старт. Классная команда может вкатываться в сезон тяжело, но свое потом доберет, а вот середнякам необходимо набрать как можно больше очков именно весной, пока поля тяжелые и многое решает физическая подготовка.

Евгений Гинер. Фото Алексей Иванов

«Люблю быструю езду — километров 250-270 в час»

— Гинер всегда оставался хладнокровным, умел держать себя, — подчеркивает Четверик. — Знал, чего хочет. Смотрел в будущее. Обратный пример был в «Динамо» при Федорычеве. А где сейчас ФК «Москва»? Жаль «Сатурн»... А здесь я сразу почувствовал, что Леннорыч — это всерьез и надолго.

— Неужели никогда не видели шефа в ярости?

— Нет-нет. Такого не помню. Единственное — в какие-то моменты, может быть, чуть чаще прикусывал сигару. (Смеется.) Но Леннорыч никогда не выходил из себя. Я, наоборот, импульсивный, заводился. А Гинер — спокойный такой. В нюансы футбола не лез, доверяя Садырину, его помощникам, детским тренерам. Знаете, что мне еще в нем нравилось? Он знал всех ребят, с каждым мог побеседовать. Причем так ненавязчиво, никому не «пихал». А как мы ездили с ним смотреть на игру детей!

— Расскажите.

— Леннорыч очень хорошо водит машину. И почти каждое воскресенье мы с ним вдвоем объезжали поля, стадиончики, где проходили матчи на первенство Москвы.

Здесь сделаю небольшое отступление. В одном из интервью Гинер рассказал о своем хобби: «Люблю автомобили. Быструю езду. Гоняю, конечно, не в Москве, а где-нибудь за границей, на автобанах. Нравится просто мчаться в одну сторону часа три... Что значит «быстрая езда»? Километров 250-270 в час».

Но вернемся к словам Четверика.

— Просто сидели и наблюдали, анализировали. И вот вспоминаю один такой случай. Не у всех возрастов в школе ЦСКА была экипировка — только начиная с десяти лет. Леннорыч дал поручение найти компанию, которая сшила бы форму для ребятишек 7-9 лет. Сделали. Но возникла другая проблема.

— Какая?

— Говорю: «Леннорыч, бутс нет, износились все...» А он: «Ну давай и малышам их купим, в чем проблема?» — и добавляет: «Я же помню, как у меня самого появились первые бутсы — под подушку их клал, чтобы никто не своровал!»

И мы купили эти бутсы для 7-9-летних мальчиков. С тех пор, кстати, категорически запретили собирать с родителей деньги на форму. Все обеспечивал клуб. Приятно было. Мы как-то играли с «Мюнхеном-1860». А я пошел посмотреть на тренировку детской школы «Баварии». Знаете, там ребята всех возрастов занимались в одно время. Все в одинаковой экипировке, бегают, целуют свою эмблему!

«Нужно, чтобы у каждого мальчика в интернате был коврик перед кроватью»

— Это вы к чему?

— То же самое удалось и нам. Создать семью. Чтобы у всех была форма. Ребята знали, что красно-синий — самый сильный. Это же целая философия! Гинер нам говорил: самые маленькие ребята тоже армейцы. И вот они с этими рюкзачками, в бутсах, в форме, в клубной расцветке, гордые такие!

Так, например, и появился Игорь Акинфеев. Леннорыч трепетно относился к воспитанникам. Как-то сказал мне: «Василич, нужно, чтобы в интернате у каждого мальчика коврик был перед кроватью». Вот в этом он весь. До нас же ребятишки из школы ЦСКА проигрывали в соревнованиях по 0:10... Нам пришлось вклиниваться в эту тему, с тренерами общаться, разворачивать их в правильную сторону. В итоге пацаны 1986 года рождения стали чемпионами России. Для Леннорыча мелочей не существовало. Обсуждали даже вопрос, какие ручки должны быть в раздевалках. Представляете?

А вот как сам Гинер в 2001 году описывал футбольную философию, которой хочет придерживаться.

— Бывший министр обороны Павел Грачев, некогда возглавлявший попечительский совет ПФК, говорил: «Я хочу сделать из ЦСКА «Аякс». А вы?

— Я хочу сделать из ЦСКА... ЦСКА.

— Но «Аякс» — не самый худший пример.

— Согласен. Есть и другие прекрасные команды. Но считаю, что самобытная история армейского клуба не дает нам права подражать кому-то. Перенимать передовые тенденции — другое. Думаю, Грачев имел в виду прежде всего детскую школу. Хотя за последние 25 лет в «Аяксе» только пару раз получались сильные групповые выпуски. Первый — во времена ван Бастена и Гуллита, второй — Давидса и Зеедорфа. Не верю, что детская школа может давать по 6-8 футболистов суперкласса в год. Один-два — уже хорошо. Кстати, в Германии, где не было детских школ, с этого года обязали клубы их создать. Хотя многие немцы считают, что дешевле игроков покупать. У меня иное мнение. Дети, которые сегодня занимаются футболом, — наше будущее. И коль скоро мы хотим создать клуб европейского класса, должны позаботиться о европейских же условиях для наших детей. Они должны выходить на нормальные поля, переодеваться в нормальных раздевалках, учиться, ведь футболом жизнь не ограничивается. Спортсмены должны быть разносторонне развитыми людьми. Кстати, сегодняшние игроки ЦСКА — люди в большинстве своем интеллектуальные, с ними интересно поговорить о политике, истории, философии.

— Каков был уровень понимания футбола Гинером на первых порах? - вопрос Четверику.

— Он в нем разбирался. Леннорыч же учился в харьковском футбольном интернате. Вместе с ребятами, часть которых стали серьезными игроками. То есть получил соответствующее образование. Помню, мы открывали одно из полей и организовали товарищеский матч на «Песчанке». Пригласили ветеранов ЦСКА — сыграли Газзаев, Астаповский, Чанов. И Гинер тоже вышел на поле.

— Как смотрелся?

— Великолепно. До сих пор вспоминаю один момент. Идет прострельная передача с фланга — и тут Леннорыч в падении головой забивает! Тогда я подумал: вот так президент. Он создавал коллектив, в то же время насаждал серьезную дисциплину и порядок. Умел спрашивать с нас. Гинер же всегда замечал: «Ребят, не собираюсь тренировать команду со свистком в зубах, мое дело — правильно людей расставить».

Евгений Гинер. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Можно и Ривалдо купить». Книга рекордов Гинера

Первое очко в сезоне армейцы набрали в Волгограде (1:1) — помог автогол Борзенкова. Тогда, наверное, мало кто мог предположить, что с той ничьей начнется впечатляющая беспроигрышная серия красно-синих, которая составит 19 (!) матчей, включая девять побед.

— Идея отставки Павла Садырина даже не возникала, — подчеркивал Гинер. — Ему предоставлен огромный кредит доверия. Специалистами разработана программа развития клуба на три года, благодаря реализации которой ЦСКА должен выйти на европейский уровень. (И в 2003 году ПФК стал чемпионом России, а в 2005-м выиграл Кубок УЕФА. — Прим. В. А.).

— Финансовые возможности ЦСКА как-то лимитированы?

— Нет, в плане финансов акционеры не ставят перед нами ограничений. Но, естественно, целесообразность каждой покупки обсуждается на совете директоров.

— А если Садырин попросит вас приобрести Ривалдо за 60 миллионов долларов?

— Ривалдо тоже можно купить. Но пока, полагаю, в этом нет особого смысла.

Ривалдо в ЦСКА не приехал. Но трансферную кампанию, которую клуб развернул летом 2001 года, журналисты назвали «Книгой рекордов Гинера». Вот факты: из «ПСЖ» в Россию вернулся полузащитник Игорь Яновский, у московского «Динамо» выкуплен форвард Спартак Гогниев, у киевского — хавбек Владимир Кузьмичев, у новороссийского «Черноморца» — защитник Алексей Березуцкий, у «Ротора» — его коллега по амплуа Александр Беркетов. Сменил «Локомотив» на ЦСКА универсал Андрей Соломатин. Не самыми простыми получились переговоры с «Аланией» по поводу голкипера Вениамина Мандрыкина. Наконец, красно-синие заполучили двух ключевых исполнителей «Анжи» — нападающего Предрага Ранджеловича и опорника Элвера Рахимича.

— Там, где побывал уважаемый президент армейцев Гинер с его фантастическими возможностями, остается выжженная пустыня, — иронизировал в те дни президент «Алании» Сергей Такоев. — Но чем больше в нашем первенстве станет появляться команд вроде ЦСКА, тем более сильным и зрелищным будет наш чемпионат.

«Так активно и продуктивно на трансферном рынке в период дозаявок не работал никто и никогда — разве что «Спартак» образца 1995 года, когда летом пришли Шмаров, Юран, Кульков и Черчесов, — писал «СЭ». — Армейцы же сейчас дозаявили 15 футболистов, из которых 11 в прежних клубах стабильно выступали за основные составы. И без того большая конкуренция за место в стартовом составе стала просто сверхжесткой! Ранджелович, Рахимич, Яновский, Гогниев, Мандрыкин, Кузьмичев, Соломатин, Беркетов, А. Березуцкий, Монарев — любой из этих джокеров Павла Садырина не затерялся бы ни в одной приличной команде».

Павел Садырин. Фото Александр Вильф

«Я не мог уволить Садырина, слишком любил этого человека...»

Второй круг команда Садырина начала очень прилично. В Самаре армейцы не уступили лидеру чемпионата «Крыльям» (0:0), а затем поделили очки со «Спартаком» (1:1). После победы над «Торпедо» (3:1, дубль за три минуты оформил Гогниев) и «Ротором» (2:1, два мяча Ранджеловича) ЦСКА стали рассматривать уже как реального претендента на медали. От первого места красно-синие отставали всего на три очка.

Но дальше наступил спад — ничьи с «Аланией», «Ростсельмашем» и «Анжи». Игра в Махачкале 18 августа 2001 года — черный день в истории ЦСКА. В столкновении с Будуном Будуновым тяжелейшую травму головы получил Сергей Перхун. Через десять дней голкипер скончался. Смерть Перхуна стала огромным ударом для Садырина. На похоронах вратаря тренер не мог сдержать слез. Говорили, что трагедия усугубила и без того тяжелую болезнь Павла Федоровича. Страшный диагноз, рак, поставили еще в конце 2000 года, когда тренер поскользнулся на обледенелых ступеньках базы в Архангельском и сломал шейку бедра.

— Трагедия Перхуна? Так получилось, что Павел Федорович пережил смерть не только Сережи, но и Михаила Еремина, Сергея Мамчура, — говорит бывший защитник армейцев Максим Боков. — Как-то так сложилась судьба... Мне его супруга, Татьяна Яковлевна, рассказывала, что Садырин все время повторял: «Не уследил, не уследил». Копался, часть вины брал на себя. Такой был большой человек.

Беспроигрышная серия красно-синих прервалась 15 сентября в дерби с «Локомотивом». ЦСКА долго вел в счете. Но два автогола Евсикова и Корнаухова перевернули все с ног на голову — 2:3.

Матч в Санкт-Петербурге 30 сентября стал для Садырина последним в карьере. И в жизни. К тому моменту состояние здоровья Павла Федоровича резко ухудшилось. Но он не мог не поехать в гости к команде, с которой взял свое первое чемпионство, не мог не сыграть против своего учителя — Юрия Морозова. Встреча завершилась крупной победой Аршавина и К? — 6:1. После того разгрома Садырин покинул пост по состоянию здоровья. А 1 декабря 2001 года его не стало...

В 2013 году Гинер дал большое интервью журналу «Итоги». Прозвучал и вопрос о судьбе Садырина.

— Жена Павла Садырина рассказывала: незадолго до смерти супруга вы подарили ему шикарную машину, объяснив, что клуб получил несколько автомобилей от спонсоров. Потом выяснилось, что спонсоры никаких машин не выделяли. Получается, купили ее на собственные деньги?

— Я предпочитаю не выставлять свои поступки на всеобщее обозрение. Есть люди, которые любят рассказывать, как они восстанавливают храмы и содержат детдома. Я не из их числа. К сожалению, мне приходится появляться в обществе, давать интервью, иначе люди могут подумать, что я пренебрегаю ими. Но для меня это тяжело. Дома на диванчике получаю гораздо больше удовольствия, чем на светском рауте. К чему это? Если вам рассказывали — наверное, это правда.

— Также говорили, что однажды вы собирались уволить Павла Федоровича, но изменили свое решение, узнав о его неизлечимой болезни...

— Никогда не хотел отправлять Садырина в отставку. Зная, что он болен, организовал лечение в Мюнхене. Немецкие врачи провели курс процедур и вынесли вердикт. Если пациент будет жить в санаторно-курортных условиях, они могут гарантировать ему пять — семь лет жизни. Если продолжит тренировать — сгорит за полгода. Я сел с Пашей, поговорил, он взял сутки на раздумье. На следующий день пришел и сказал, что умрет без футбольного поля. Наверное, нужно было проявить жесткость, уволить и заставить жить в санатории. Но я слишком любил и уважал этого человека...

Евгений Гинер. Фото Александр Вильф

Сычев, Павлюченко, Гусев, Кириченко

Тяжелая болезнь Садырина и смерть Перхуна подкосили команду. Армейцы завершили чемпионат на седьмом месте.

10 ноября стало известно, что в новом сезоне ЦСКА возглавит Валерий Газзаев. Клуб объявил, что оформил трудовые отношения с защитником Вячеславом Даевым («Торпедо»), хавбеком Роланом Гусевым и защитником Дейвидасом Шемберасом (оба — «Динамо»), форвардом Дмитрием Кириченко («Ростсельмаш»), защитником Василием Березуцким («Торпедо-ЗИЛ»).

— «Книга рекордов Гинера»? — переспрашивает Четверик. — Да это все выдумки журналистов. Люди пришли в клуб со своим видением, с деньгами. Но никто ими не сорил! Я же видел контракты новичков и не скажу, что ЦСКА давил всех зарплатами. Леннорыч умел считать, любил говорить, что футболист должен зарабатывать. Именно зарабатывать. Гибкая система премирования. В общем, профессиональный подход. Женя — настоящий хозяин. Во все вникал, помогал, поддерживал.

— Но ведь были игроки, которых не удалось подписать.

— Да. Нарвик Сирхаев. Что-то не сложилось, ушел в «Локомотив»...

— А Павлюченко?

— Нет, не буду про это. (Смеется.) Зачем всех вспоминать? Трудным получился трансфер Гусева (Ролана очень хотел видеть в «Спартаке» Олег Романцев. — Прим. В. А.) Мне понравилось, что он не спрашивал, сколько конкретно будет получать, интересовало другое: кто тренер? Вы же помните, что Павел Федорович тяжело болел, в декабре его не стало... И когда Гусеву ответили, что команду возглавит Газзаев, с которым парень работал в «Динамо», Ролан дал добро на переход.

— Сычев же мог оказаться в ЦСКА?

— Талантливый мальчишка. Играл в юниорской сборной, мы его просматривали. Но по каким-то причинам Сычев выбрал «Спартак». Видно было, что Димка активный, с мячом здорово работает, в дриблинг идет. Но...

Зато взяли Кирю — Диму Кириченко. Это же человек-гол. Наш Герд Мюллер! Он же больше двух касаний в штрафной не делал. Очень добротный форвард. Мне нравился Ранджелович. Мы его и Рахимича у «Анжи» приобрели. Предраг здорово смотрелся в ЦСКА, а в «Зените» у него потом не заладилось. Жаль.

За Элвером вообще все наши ведущие клубы гонялись, но мы выиграли эту гонку. «Гинер все купил» — явное преувеличение. Такого не было, чтобы люди пришли и всех начали осыпать деньгами из мешка. Не суммы все решили, а правильный подход! Леннорыч умел убеждать футболистов. Говорил — и тут же делал!

«Пока Гогниев, Ранджелович, Рахимич, Мандрыкин, Беркетов, Кузьмичев, Алексей Березуцкий и Монарев обживались в новом коллективе, армейцев постоянно лихорадило, — писал «СЭ» в конце 2001 года. — В итоге — лишь седьмое место. Несмотря на видимое отсутствие проблем, на самом деле у Газзаева их множество. Нужно в кратчайшие сроки разобраться в возможностях ветеранов, чтобы потом не мариновать их на скамейке запасных. Нужно правильно расставить фигуры, чтобы Семак не мешал Гогниеву, а Кириченко не путался под ногами у Ранджеловича. Нужно до Нового года завершить селекцию, чтобы с первого сбора заняться чистым творчеством. Тем более времени на раскачку и эксперименты у Газзаева нет. ЦСКА в следующем сезоне должен завоевать путевку в Лигу чемпионов, а заодно выиграть и Кубок, чтобы уже в этом году попытать счастья в еврокубках. Задача жесткая, но вполне адекватная нынешним возможностям команды. И хотя контракт Газзаева с ЦСКА рассчитан на три года, Валерий Георгиевич прекрасно понимает, чем он рискует: в серьезных клубах с тренерами не церемонятся. Но в данном случае игра стоит свеч».

Так начиналась эпоха Гинера в ЦСКА. За 20 его лет его правления команда шесть раз становилась чемпионом страны, по семь раз выиграла Кубок и Суперкубок России. В 2005 году армейцы завоевали Кубок УЕФА.