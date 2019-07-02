Звонимир Шарлия: "У нас с Акинфеевым уже хорошая "химия"

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал о своем амплуа на поле и налаживании взаимосвязи с вратарем команды Игорем Акинфеевым. Хорватский защитник был арендован армейцами у "Славен Белупо" до конца сезона.

– Моя позиция – центральный защитник, - сказал Шарлия. - Но если меня отправят направо или налево – готов. Мне больше нравится в схеме с тремя защитниками, ближе к правому краю. В "Славене" меня часто использовали слева в этой расстановке, и для меня это тяжелее, потому что я правоногий.

– С Акинфеевым уже наладили связи?

– Думаю, у нас уже хорошая "химия". Я начал учить слова и термины в том числе потому, что хочу лучше понимать Акинфеева. (Гоша Чернов)

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