Зобнин за прошлый сезон преодолел дистанцию, равную расстоянию между Москвой и Орлом

"Спартак" в своем официальном Инстаграме оригинальным образом представил лидеров команды по пробегу за прошедший сезон. Наибольшую дистанцию преодолел полузащитник Роман Зобнин – 359 312 метров – это равно расстоянию от Москвы до Орла.

Результаты остальных лидеров по пробегу также представлены в качестве дистанции до населенных пунктов.

– Мы посчитали, в каких городах могли бы оказаться красно-белые, если бы преодолели такое же расстояние не по футбольному полю, – говорится в сообщении "Спартака".