Зобнин рассказал, как он перенес коронавирус

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в интервью пресс-службе национальной команды рассказал о своем самочувствии. Ранее он заразился коронавирусом, но сейчас футболист уже здоров.

«Все хорошо, — сказал Зобнин. — Хорошо себя чувствую. Я сам не почувствовал, как это все происходило, потому что все это проходило бессимптомно. Температуры не было. Обоняние немного потерял, а так все остальное прошло бессимптомно вообще. По какому вкусу скучал больше всего? Я люблю молочные продукты, так что по молочке скучал.

Чем занимался на карантине? У меня не было времени что-то придумывать, потому что у меня двое детей. Все свободное время я посвящал им. Мы были вдвоем с женой, и никто не мог нам помочь, потому что все были на самоизоляции. В восьми утра до десяти вечера я полностью посвящал себя детям".

25 мая 26-летний полузащитник вернулся к тренировкам. Ранее сообщалось, что по истечении 14-дневного карантина в связи с инфекцией Зобнин дважды в течение четырех суток прошел ПЦР-тестирование.

Результаты этих тестов — отрицательные. Иммуноферментный анализ показал наличие в крови Романа иммуноглобулина G, что может свидетельствовать о выработке у него иммунитета.

Это, в свою очередь, означает, что Зобнин уже не является переносчиком инфекции и что его нахождение на базе не несет опасности для партнеров и персонала.