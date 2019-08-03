Зобнин - о роли вице-капитана: "Я и раньше мог кому-то "напихать"

Вице-капитан "Спартака" Роман Зобнин объяснил, как воспринял новую роль в команде.

– Добавилось ответственности. Да и все, пожалуй. Что касается моего отношения к футболу, к ребятам – все осталось по-прежнему. Продолжаю тренироваться и работать над собой, - цитирует Зобнина официальный сайт москвичей.

– Но что входит в ваши функции? Вы и Джикия теперь главные проводники тренерских идей на поле?

– Я и пока не был вице-капитаном, тоже мог кому-то "напихать", подсказать тактические моменты. Статус здесь значения не имеет.

– Команда строится заново. Вы с Джикией готовы к роли старожилов?

– Я еще молод, даже сотни матчей за "Спартак" не провел. Так что называть меня старожилом, наверное, не совсем правильно. Но я набираюсь опыта и буду стараться строить эту новую команду с Джикией, Кутеповым, Селиховым и другими – то есть плюс-минус моими ровесниками.