Зимой «Зенит» не станет искать вратаря

Как стало известно «СЭ», в ходе зимней трансферной кампании «Зенит» не намерен подписывать голкипера в дополнение к 36-летнему Михаилу Кержакову, 28-летнему Александру Васютину и 25-летнему Денису Адамову.

В СМИ появлялась информация об интересе сине-бело-голубых к 21-летнему вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву, но она, по нашей информации, не соответствует действительности.

Кержаков в текущем сезоне сыграл за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов. Также на его счету 8 игр без прощенных мячей.

Адамов провел в сезоне-2023/24 пять матчей, пропустил 4 гола и одну встречу провел на ноль. На счету Васютина такое же количество игр, но он пропустил 7 мячей и дважды сыграл на ноль.