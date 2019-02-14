Журналистов пустили в камеру Мамаева

Журналисты, аккредитованные на матч полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в Бутырке смогли попасть в камеру к футболисту. Он сидит в камере на 12 человек, занимает нижнюю койку напротив телевизора. В камере есть два холодильника и отдельный туалет.

Напомним, что сегодня в СИЗО-2 "Бутырка" состоялся футбольный матч, который завершился победой "Желтых" над "Зелеными" со счетом 8:7. Павел отыграл по тайму за каждую из команд, за "Желтых" забил три мяча, в составе "Зеленых" – четыре. (Александр Рогулев)