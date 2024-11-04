Жуков считает, что арбитр матча ЦСКА — «Спартак» упустил нити игры

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» победу команды в 14-м туре РПЛ против ЦСКА (2:0).

«В дерби было больше эмоций, чем футбола. Мне кажется, что арбитр немного упустил нити игры, надо было раньше пресекать эмоции. Считаю, что матч проходил с преимуществом «Спартака», а ЦСКА, такое ощущение, вышел отобороняться», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.