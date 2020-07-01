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Жоау Мариу отзаявлен из «Локо» на сайте РПЛ. Но это ошибка

01:15
Жоау Мариу. Фото ФК «Локомотив»
Жоау Мариу. Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» внес изменения в заявку на сезон-2019/20 в Тинькофф-чемпионате России. Как сообщает официальный сайт турнира, полузащитник Жоау Мариу был исключен из списка.

Однако, португалец доиграет сезон в «Локомотиве» до конца. Отзаявка вызвана технической особенностью сайта Тинькофф-РПЛ, которая будет исправлена в ближайшее время.

В этом сезоне 27-летний Мариу за «Локомотив» сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.

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