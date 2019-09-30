Жоау Мариу: «Локомотив» готов к тому, чтобы выиграть чемпионат»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, как проходит его адаптация в российском чемпионате.

— Какое впечатление успел оставить чемпионат России?

— Думаю, «Локо» готов к тому, чтобы выиграть чемпионат. Все наши мысли только об этом — и о Лиге чемпионов, конечно! Мне кажется, что главные кандидаты на чемпионство — «Локомотив» и «Зенит». Но в России много сильных, непредсказуемых команд — «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Ростов»... Так что борьба будет интересной.

— Уже освоился в России? Есть ли какие-то сложности?

— Я сейчас в стадии оформления аренды квартиры, пока живу в гостинице. Со мной приехала моя невеста, она поддерживает меня, все решаем вместе. Основное препятствие — это языковой барьер. Без знания русского языка пока сложно, но я планирую найти репетитора и заниматься. Пока не беспокоюсь: уверен, что до окончания полной адаптации нужно еще месяца два, не больше.

— Успел выучить что-то на русском?

— Мои главные слова — про футбол. «Вправо, влево, вперед, назад, вышли, один, пас». И бытовые фразы: «Спасибо, доброе утро, до свидания» и так далее.

— Часто общаешься с Эдером вне тренировок?

— Да, мы часто вместе ходим ужинать или просто прогуляться. Эдер подсказывает мне с обустройством и бытом, знакомил с командой. Его супруга и моя невеста сдружились, поэтому проводим много времени вчетвером. Эдер — мой друг не только в футболе, но и в жизни.

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