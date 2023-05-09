Жоаозиньо поддержал получение Малкомом и Клаудиньо паспорта РФ

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о получении бразильцами Малкомом и Клаудиньо из «Зенита» российского гражданства.

«Отношусь к этому хорошо. Освобождают место для других иностранцев», — сказал Жоазиньо «СЭ».

В феврале 2023 года игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо указом президента РФ Владимира Путина получили российские паспорта.