Жирков — о своей форме: «Ем все, пью пиво каждый день, играю в футбол и хоккей»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о том, как поддерживает свою форму.

«Не знаю, ем все. У меня брат толстый, хотя недавно он скинул килограмм 40, весил за сотку. Так что семья худая вся. Но я пиво каждый день пью. И играю каждый день — то в футбол, то в хоккей в Медиалиге», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

40-летний Жирков принял участие в ретро-матче между сборными России и Белоруссии. Россияне одержали победу в серии пенальти. Встреча прошла 7 июля в Минске в рамкаха Лиги легенд.