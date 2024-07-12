Жирков — о своей форме: «Ем все, пью пиво каждый день, играю в футбол и хоккей»
Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о том, как поддерживает свою форму.
«Не знаю, ем все. У меня брат толстый, хотя недавно он скинул килограмм 40, весил за сотку. Так что семья худая вся. Но я пиво каждый день пью. И играю каждый день — то в футбол, то в хоккей в Медиалиге», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».
40-летний Жирков принял участие в ретро-матче между сборными России и Белоруссии. Россияне одержали победу в серии пенальти. Встреча прошла 7 июля в Минске в рамкаха Лиги легенд.
Источник: РБ Спорт
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15
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Ростов – ЦСКА
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|20:00
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