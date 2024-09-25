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Жирков: «Фанаты перестанут освистывать Соболева, если он будет забивать, как Холанн»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Сергей Семак и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о реакции болельщиков на переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в клуб из Санкт-Петербурга.

Фанаты сине-бело-голубых неоднократно освистывали нападающего и скандировали в его адрес оскорбительные кричалки.

«Такие трансферы, наверное, будут еще не раз за всю историю футбола. Кто-то перейдет из ЦСКА в «Зенит», кто-то из «Зенита» в «Спартак». Или из «Спартака» в «Зенит», как Соболев. Наверное, болельщикам это самим интересно — скандировать плохие слова, еще что-то. Когда я играл, это мне не создавало проблем — наоборот, как-то подстегивало показать свой лучший футбол.
Да, меня освистывали болельщики ЦСКА, когда против них впервые сыграл в гостях за «Анжи» в Химках. А первый мой матч за «Анжи» был на выезде против «Спартака» — там тоже реакция трибун была ожидаемая. Но у меня каждый переход был трудный. И когда в «Анжи» переходил, и когда в «Челси» уезжал из ЦСКА, и при переходе в «Динамо», и при трансфере в «Зенит». Тем более от меня практически ничего не зависело при этих переходах. Что нужно делать Соболеву? Показывать свой лучший футбол, забивать мячи. Поможет ли это? Если будет забивать, как Холанн, то почему нет?» — приводят «Известия» слова Жиркова.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа 2024 года. 27-летний форвард принял участие в 3 матчах команды из Санкт-Петербурга и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Известия
Александр Соболев
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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