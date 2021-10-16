«Сочи» — «Ростов»: арбитр ошибочно не удалил Баштуша
На 90+1-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Ростов» (3:2) арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не вынес предупреждение защитнику гостей Баштушу за грубую игру.
Для ростовчанина оно стало бы вторым, первое он получил на 23-й минуте за неспортивное поведение — несогласие с судьей, и ему пришлось бы покинуть поле, не дождавшись финального свистка.
«Сочи» после победы над «Ростовом» набрал 21 очко и на данный момент занимает второе место. У донского клуба девять очков и 13-я позиция.
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