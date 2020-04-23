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Жена Семака: «У моего близкого родственника подтвердился диагноз коронавирус»

19:33
Анна Семак. Фото Instagram
Анна Семак. Фото Instagram
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Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о близком родственнике, у которого был диагностирован коронавирус.

— Вчера мне в директ пришло сообщение: «Вы верите в пандемию? Лично знаю пятерых заболевших и троих умерших. Они могут болеть чем угодно. Анна, это не вы. Мира вашей голове...» — написала Семак в Instagram. — Сегодня утром у моего близкого родственника подтвердился диагноз коронавирус. И я очень сильно зла на ту мадам, милостиво благословившую мою голову. Из-за таких сумасшедших пандемия не закончится еще очень долго.

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