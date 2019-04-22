Жена Ракицкого опубликовала фото мужа с сыном

Жена защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого Ольга в Инстаграме опубликовала фотографию мужа с новорожденным ребенком. 18 апреля в их семье родился сын.
Напомним, Ракицкий забил гол в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" (3:2). Мяч он посвятил новорожденному сыну.
Я очень переживала, как же воспримет Ярослава появление малыша👼🏻 Готовила ее к этому ещё с первых недель беременности, рассказывала, что нас ждёт большое чудо и счастье😇 А сейчас она рассматривает Тёму с интересом, трогает, хочет взять на ручки и дать ему мороженое))) Не скажу, что она в восторге, но она привыкает, и конечно всему своё время) Сегодня бабушка держала малыша на руках, а Ярослава ей кричит: "Отдай, он мамин"😂 думаю, Артем под надежной защитой и с сестрой ему оооочень повезло!!!) Я знаю, среди вас есть мамочки)) Как ваши старшие детки приняли младших? Пишите, очень интересно🤗 p.s. На втором фото: первые минуты их знакомства))