Жена Ракицкого опубликовала фото мужа с сыном

Жена защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого Ольга в Инстаграме опубликовала фотографию мужа с новорожденным ребенком. 18 апреля в их семье родился сын.

Напомним, Ракицкий забил гол в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" (3:2). Мяч он посвятил новорожденному сыну.