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3 сентября, 22:54

Жена Карпина — о желтой карточке Тугарева: «Хрень, как написал мне человек с европейской лицензией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Валерий и Дарья Карпины.
Фото Соцсети

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась о судействе матча ростовчан против «Динамо» (1:2) в 7-м туре РПЛ.

Карпина выложила в свой Telegram-канал видео эпизода с желтой карточкой полузащитника «Ростова» Романа Тугарева на 21-й минуте встречи. Через 13 минут Тугарев получил вторую желтую и арбитр удалил его с поля.

«Желтая?!» — подписала фотографию Карпина. А в комментариях объяснила свое возмущение: «Там контакта со стороны Тугарева даже толком нет. Тут больше опасная игра игрока «Динамо». Я проконсультировалась не с болельщиками, а с реально разбирающимися людьми. Хрень, как написал мне человек не из России с европейской лицензией. Не буду спорить, ждем КДК», — написала Карпина.

Источник: https://t.me/dasha_karpina/1284
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
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Ростов – Динамо
 1 : 2
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Антон Заболотный

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П
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Николя Муми Нгамале

Динамо

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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