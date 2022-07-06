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Сегодня, 13:30

«Зенит» выступил против принятия решения по Кубку лиги без изучения календаря и логистики турнира

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», «Зенит» выступил против принятия решения о проведении Кубка лиги без изучения дополнительных деталей, связанных с турниром.

Клуб из Санкт-Петербурга не против проведения Кубка РПЛ как такового, но при этом в «Зените» хотят предварительно рассмотреть все его аспекты — календарь и логистику с учетом нынешних реалий.

При этом на сегодняшнем заседании общего собрания клубов РПЛ не было голосования, а было обсуждение, в ходе которого «Зенит» выступил против принятия моментального решения о том, что Кубок лиги состоится в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании общего собрания клубов РПЛ представители 13 команд поддержали идею о проведении Кубка лиги, а 3 оставшихся команды — «Химки», «Оренбург» и «Факел» выступили против.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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