«Зенит» выступил против принятия решения по Кубку лиги без изучения календаря и логистики турнира
Как стало известно «СЭ», «Зенит» выступил против принятия решения о проведении Кубка лиги без изучения дополнительных деталей, связанных с турниром.
Клуб из Санкт-Петербурга не против проведения Кубка РПЛ как такового, но при этом в «Зените» хотят предварительно рассмотреть все его аспекты — календарь и логистику с учетом нынешних реалий.
При этом на сегодняшнем заседании общего собрания клубов РПЛ не было голосования, а было обсуждение, в ходе которого «Зенит» выступил против принятия моментального решения о том, что Кубок лиги состоится в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании общего собрания клубов РПЛ представители 13 команд поддержали идею о проведении Кубка лиги, а 3 оставшихся команды — «Химки», «Оренбург» и «Факел» выступили против.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -