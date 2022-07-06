«Зенит» выступил против принятия решения по Кубку лиги без изучения календаря и логистики турнира

Как стало известно «СЭ», «Зенит» выступил против принятия решения о проведении Кубка лиги без изучения дополнительных деталей, связанных с турниром.

Клуб из Санкт-Петербурга не против проведения Кубка РПЛ как такового, но при этом в «Зените» хотят предварительно рассмотреть все его аспекты — календарь и логистику с учетом нынешних реалий.

При этом на сегодняшнем заседании общего собрания клубов РПЛ не было голосования, а было обсуждение, в ходе которого «Зенит» выступил против принятия моментального решения о том, что Кубок лиги состоится в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании общего собрания клубов РПЛ представители 13 команд поддержали идею о проведении Кубка лиги, а 3 оставшихся команды — «Химки», «Оренбург» и «Факел» выступили против.