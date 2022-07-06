Стали известны три клуба РПЛ, которые выступили против Кубка лиги
«Факел», «Оренбург» и «Химки» выступили против проведения Кубка лиги
Тележурналист и колумнист «СЭ» Илья Казаков рассказал в своем Telegram-канале, какие клубы выступили против проведения Кубка лиги в предстоящем сезоне.
Сегодня, 5 июля, стало известно, что 13 клубов РПЛ поддержали идею провести турнир, а 3 остальных выступили против.
По данным Казакова, против Кубка лиги проголосовали «Факел», «Оренбург» и «Химки». Также журналист отметил, что у «Спартака» и «Крыльев Советов» имелись вопросы и замечания по поводу соревнований, но в целом эти клубы поддерживают идею турнира.
Ранее сообщалось, что розыгрыш Кубка РПЛ может стартовать 26 июля, в общей сложности количество матчей в турнире может составить 77 игр.
Источник: https://t.me/kazakovIlya1/2213
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|Зенит
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|Сочи
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0-0
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16
|Оренбург
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|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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