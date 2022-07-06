Стали известны три клуба РПЛ, которые выступили против Кубка лиги

Тележурналист и колумнист «СЭ» Илья Казаков рассказал в своем Telegram-канале, какие клубы выступили против проведения Кубка лиги в предстоящем сезоне.

Сегодня, 5 июля, стало известно, что 13 клубов РПЛ поддержали идею провести турнир, а 3 остальных выступили против.

По данным Казакова, против Кубка лиги проголосовали «Факел», «Оренбург» и «Химки». Также журналист отметил, что у «Спартака» и «Крыльев Советов» имелись вопросы и замечания по поводу соревнований, но в целом эти клубы поддерживают идею турнира.

Ранее сообщалось, что розыгрыш Кубка РПЛ может стартовать 26 июля, в общей сложности количество матчей в турнире может составить 77 игр.