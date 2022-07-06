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Сегодня, 12:40

Стали известны три клуба РПЛ, которые выступили против Кубка лиги

«Факел», «Оренбург» и «Химки» выступили против проведения Кубка лиги
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Тележурналист и колумнист «СЭ» Илья Казаков рассказал в своем Telegram-канале, какие клубы выступили против проведения Кубка лиги в предстоящем сезоне.

Сегодня, 5 июля, стало известно, что 13 клубов РПЛ поддержали идею провести турнир, а 3 остальных выступили против.

По данным Казакова, против Кубка лиги проголосовали «Факел», «Оренбург» и «Химки». Также журналист отметил, что у «Спартака» и «Крыльев Советов» имелись вопросы и замечания по поводу соревнований, но в целом эти клубы поддерживают идею турнира.

Ранее сообщалось, что розыгрыш Кубка РПЛ может стартовать 26 июля, в общей сложности количество матчей в турнире может составить 77 игр.

Источник: https://t.me/kazakovIlya1/2213
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
6
1
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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