«Зенит» выделил лучшие моменты игры Жиркова в 100 матчах за команду
13:45
«Зенит» опубликовал в своем официальном Twitter видеоподборку с лучшими моментами игры защитника Юрия Жиркова в составе петербуржского клуба.
36-летний Жирков перешел в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». В 101 матче за петербургский клуб защитник забил 5 голов и отдал 13 результативных передач.
100 матчей Жиркова в составе «Зенита» ?— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 16, 2020
Самые яркие моменты с участием Юрия Валентиновича! pic.twitter.com/QV8OHgUnQK