«Зенит» выделил лучшие моменты игры Жиркова в 100 матчах за команду

«Зенит» опубликовал в своем официальном Twitter видеоподборку с лучшими моментами игры защитника Юрия Жиркова в составе петербуржского клуба.

36-летний Жирков перешел в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». В 101 матче за петербургский клуб защитник забил 5 голов и отдал 13 результативных передач.