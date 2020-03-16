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«Зенит» выделил лучшие моменты игры Жиркова в 100 матчах за команду

13:45
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«Зенит» опубликовал в своем официальном Twitter видеоподборку с лучшими моментами игры защитника Юрия Жиркова в составе петербуржского клуба.

36-летний Жирков перешел в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». В 101 матче за петербургский клуб защитник забил 5 голов и отдал 13 результативных передач.

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