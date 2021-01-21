«Зенит» всухую разгромил «Ригу» в товарищеском матче

«Зенит» одержал крупную победу над «Ригой» в товарищеском матче. Российский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

Товарищеские матчи. Клубы

«Зенит» — «Рига» — 4:0 (2:0)

Голы: Дриусси, 34 (1:0). Вендел, 36 (2:0). Мостовой, 84 — с пенальти (3:0). Крапухин, 90+1 (4:0).

«Зенит»: Васютин (Одоевский, 46), Сутормин (Круговой, 46), Хотулев (Чистяков, 46), Ловрен (Прохин, 46), Жирков (Мусаев, 46), Кузяев (Ерохин, 46. Щетинин, 50. Оздоев, 46), Малком (Барриос, 46), Вендел (Мостовой, 46), Дриусси (Крапухин, 46), Азмун (Шамкин, 46).

«Рига»: Пуриньш, Камеш, Черномордис, Веслей Натан, Враньянин, Федоров, Фелипе Брисола, Ругинс, Милошевич, Пишчевич, Соисало.

Предупреждение: Веслей Натан, 89.

21 января. Дубай. Стадион «Над-аль-Шеба».