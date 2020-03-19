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«Зенит» вспомнил первую победу Семака в качестве главного тренера клуба. Это произошло 6 лет назад

12:56
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«Зенит» в своем официальном Twitter вспомнил первую победу клуба под руководством нынешнего главного тренера Сергея Семака.

Это произошло 6 лет назад 19 марта 2014 года в ответном выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Тогда Семак был исполняющим обязанности главного тренера. На должность главного тренера он был назначен 29 мая 2018 года.

Боруссия Д — Зенит

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