«Зенит» вспомнил первую победу Семака в качестве главного тренера клуба. Это произошло 6 лет назад

«Зенит» в своем официальном Twitter вспомнил первую победу клуба под руководством нынешнего главного тренера Сергея Семака.

Это произошло 6 лет назад 19 марта 2014 года в ответном выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Тогда Семак был исполняющим обязанности главного тренера. На должность главного тренера он был назначен 29 мая 2018 года.