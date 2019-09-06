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«Зенит» вправе дозаявить Кокорина до 3 октября

18:33
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Александр Кокорин, чье ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено Алексеевским районным судом Белгородской области, может любым клубом РПЛ до 3 октября.

— Согласно ст. 14 Регламента РФС по статусу и переходам футболистов, регистрация может производиться лишь в один из двух регистрационных периодов в течение спортивного сезона, — цитирует RT пресс-службу РПЛ.

— В случае истечения срока действия трудового договора или его расторжения в течение соответствующего регистрационного периода у футболиста есть 30 календарных дней после окончания соответствующего регистрационного периода.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/665716-zenit-kokorin-rfs-dozayavka

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