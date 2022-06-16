Дюпин отреагировал на информацию об интересе «Зенита»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Зенита».

«Я тренируюсь с «Рубином», у меня есть действующий контракт. Никто из руководства ко мне не подходил», — сказал Дюпин «СЭ».

В прошедшем сезоне 34-летний вратарь пропустил 59 мячей в 33 матчах за «Рубин» во всех турнирах. Его контракт с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.