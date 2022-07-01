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«Зенит» стал победителем предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» досрочно стал победителем предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

Это произошло, потому что «Сочи» и «Нижний Новгород» 1 июля сыграли вничью в основное время и матч перешел в серию пенальти, где победу одержала сочинская команда.

Таким образом питерский клуб уже никто не сможет догнать в турнирной таблице (7 очков). У «Сочи», занимающего второе место, в актике 3 очка.

На «Кубке Матч Премьер» должны пройти еще два матча. 4 июля ЦСКА сыграет с «Нижним», а 7 июля армейцы встретятся с «Сочи».

«Зенит» на предсезонном турнире обыграл ЦСКА (3:0), «Сочи» (1:1, пен. 4:2), «Нижний Новгород» (1:1, пен. 5:3).

Футбол
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ФК Сочи
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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Оренбург – Кр. Советов
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