«Зенит» стал победителем предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер»
«Зенит» досрочно стал победителем предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».
Это произошло, потому что «Сочи» и «Нижний Новгород» 1 июля сыграли вничью в основное время и матч перешел в серию пенальти, где победу одержала сочинская команда.
Таким образом питерский клуб уже никто не сможет догнать в турнирной таблице (7 очков). У «Сочи», занимающего второе место, в актике 3 очка.
На «Кубке Матч Премьер» должны пройти еще два матча. 4 июля ЦСКА сыграет с «Нижним», а 7 июля армейцы встретятся с «Сочи».
«Зенит» на предсезонном турнире обыграл ЦСКА (3:0), «Сочи» (1:1, пен. 4:2), «Нижний Новгород» (1:1, пен. 5:3).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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