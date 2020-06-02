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«Зенит» стал играть увереннее, нет всяких шатаний-болтаний". Колодин — о продлении контракта с Семаком

02:14
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Экс-защитник сборной России Денис Колодин считает, что при Сергее Семаке «Зенит» стал играть увереннее. Клуб продлил контракт с главным тренером.

— Семак — молодец, провел хорошую работу и заслужил новый контракт, значит, он все делает правильно, — цитируют «Известия» Колодина. — Сложно сказать, прогрессирует ли «Зенит» при Семаке, так как нынешний сезон получился скомканным. Но команда точно стала играть увереннее, нет всяких шатаний-болтаний. Руководство «Зенита» ставит адекватные цели, они всегда бьются только за высокие места, не за выживание же им бороться.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1018276/sevastian-terletckii/programma-semak-pochemu-zenit-prodlil-kontrakt-s-trenerom

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