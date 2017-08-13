"Зенит" сравнил посещаемость матча с "Ахматом" с дерби ЦСКА - "Спартак"

Пресс-служба "Зенита" после матча 6-го тура чемпионата России с "Ахматом" (4:0) опубликовала сообщение, в котором поблагодарила болельщиков, посетивших стадион "Санкт-Петербург". На арене присутствовало 45 670 зрителей.

Для сравнения сине-бело-голубые опубликовали посещаемость дерби между ЦСКА и "Спартаком" (2:1), которое посетило 24 тысячи человек. Также петербуржцы отметили, что встречу "Краснодар" - "Амкар" со стадиона смотрели 17 367 болельщика.

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"