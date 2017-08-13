"Зенит" сравнил посещаемость матча с "Ахматом" с дерби ЦСКА - "Спартак"

Пресс-служба "Зенита" после матча 6-го тура чемпионата России с "Ахматом" (4:0) опубликовала сообщение, в котором поблагодарила болельщиков, посетивших стадион "Санкт-Петербург". На арене присутствовало 45 670 зрителей.
Для сравнения сине-бело-голубые опубликовали посещаемость дерби между ЦСКА и "Спартаком" (2:1), которое посетило 24 тысячи человек. Также петербуржцы отметили, что встречу "Краснодар" - "Амкар" со стадиона смотрели 17 367 болельщика.
Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"
"Зенит" – "Ахмат" 45 470 болельщиков– ФК "Зенит" (@zenit_spb) August 13, 2017
ЦСКА – "Спартак" 24 000
"Краснодар" – "Амкар" 17 367
Спасибо, вы лучшие! 😘 pic.twitter.com/E486wb7wbB
zvovs
Питерский стадион даже с протечками круче спартаковского.)
10:31 14 августа
t1me2see
13.08.2017 ФНЛ Крылья-Советов (Самара) - Динамо (Санкт-Петербург) Порядка 7 500 человек, в погожий воскресный вечер, решили поддержать любимую команду на родном "Металлурге". Нешуточной борьбе за первую строчку в турнирной таблице развернулась на изумрудном газоне Самары. Слаженная дружина Андрея Тихонова противостояла крепкой команде другого известного ветерана Александра Точилина. Благодаря двум прекрасным ударам из-за пределов штрафной площади, Самарцы добыли заветные три очка и возглавили первенство ФНЛ. Стоит так же отметить игру голкипера из Северной столицы. Именно вратарь "Питерской" команды помог избежать разгрома. Что-то я увлекся))) А вы всё про рекорды... xD
10:27 14 августа
marksan
Гаттузо Крут!!!!!!#!_____ Баклан московский! Федун не является частным владельцем клуба! Я специально не стал заострять вопрос и уточнять! Кстати, какой жестянке идёт речь? Локомотиве? Другие клубы к железу отношения не имеют! С утра начали? А ведь только понедельник!
09:57 14 августа
marksan
Bibigon2000____ Совсем плохой! Наличие дополнительных трибун (оборжаться можно. где их ставили) только УВЕЛИЧИЛИ вместимость стадиона! А вот данных о зрителях нет - кроме слов "был заполнен" из текста, который Вы содрали! Но 110 тыс в Москве - это по билетам! А у вас по Вашим домыслам! Я думаю, что Вы то время даже в перспективе не существовали!
09:53 14 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
marksan ////баклан портупейный на Спам цены на билеты были такие ,что тебе за два месяца не заработать. А на вашу жестянку и бесплатно никто не ходит и даже на дерби, даже за жалкие 2 штуки. Частный владелец у-ха-ха на гос. подаянии. Иди бабкам на скамейке эти байки рассказывай.
09:48 14 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
KAI-Z /////Врать не надо!!!!
09:44 14 августа
marksan
Millwall82_____ А чего я должен вдумываться? Сделай цену билета по 50 рублей и любой питерский бомж потянется на стадион! Газпром за счёт государства может себе это позволить, а частные владельцы умеют считать дебит и кредит!
09:42 14 августа
KAI-Z
Цена билетов 200 рублей. Если еще указать сколько раздали бесплатно... А так люди после игры часами не могут выбраться со стадиона
08:58 14 августа
Millwall82
Вы вдумайтесь только, на 3 домашки Зенит собрал больше чем все московские команды вместе взятые за матчи этого чемпионата.
07:15 14 августа
Millwall82
Позорники московские, даже в выходные дни арену заполнить не могут в 15 млн регионе (10 процентов от населения страны)
07:11 14 августа
Bibigon2000
Седой конь Рекорд посещаемости: Максимальное число зрителей посетило "Лужники" 2 ноября 1958 года — на финале Кубка СССР между московскими "Спартаком" и "Торпедо" собралось 110 000 человек.=========================================совсем седой,совсем старый конь,совсем плохой стал... Рекорд СССР Ленинград. Стадион имени С. М. Кирова, 1980 год. © Максим Блохин/Фотохроника ТАСС Многие современники могут предположить, что рекорды посещаемости принадлежат столице России и СССР. Однако это не так. Высшее достижение чемпионатов Союза принадлежит ленинградскому стадиону им. Кирова, на месте которого сейчас строится стадион Чемпионата мира 2018 года. В разные времена эта арена вмещала от 70 до 110 тысяч человек. На майских праздниках 1959 года "Зениту" предстояло провести подряд два домашних матча против московских команд – "Спартака" и ЦСКА. Предвидя аншлаг, администрация построила вокруг 100-тысячной арены дополнительные временные трибуны еще на 10 тысяч зрителей. И не зря: 2 мая на встрече со "Спартаком" был аншлаг... как-то так,конячка...
02:50 14 августа
Владо
okini(00:51),вы невнимательны,лично я никак не мог ошибиться.Какого числа игра состоялась написано было ниже.Я лишь написал,что был на той игре.Чувствуете разницу?
02:48 14 августа
hex
ErnstRadir "Зенит" благодарит лучших в мире болельщиков за великолепную поддержку и приглашает на ближайшие домашние матчи команды!", — говорится в сообщении.
02:27 14 августа
hex
Alex3114 Играли бы в Химках и 90% собрали бы и еще 100 500 отговорок было бы почему не полный стадион
02:11 14 августа
Валерий Милан-Монако
Они себя ведут так как нынешняя американская элита((которая дурно воспитана и везде пытаются очернить(высмеивать других на фоне себя(( будто пытаются Питер выставить особняком(( другие города страны не достойные(( Гнать таких паразитов нужно в шею(больше похоже на войну(а потом мы удивляемся почему отдельные регионы хуже относятся к остальным(
01:28 14 августа
ErnstRadir
Alex3114 ,реальная вместимость 55к зрителей,да и данный пост больше не троллинг соперников,сколько благодарность зрителям.
01:19 14 августа
Alex3114
Ну чтобы были понятней цифирьки: ЦСКА-Спартак (ВЭБ-Арена) Играют 1-я и 2-я команды Москвы по популярности, но далеко не единственные. Вместимость - 30 тыс., зрителей - 24 тыс. (примерно) Заполняемость - 80%. зенит - Ахмат (СПб-Арена). Играет единственная команда СПб в РФПЛ. Вместимость - 68 тыс., зрителей (по информации самого клуба) - 45470. Заполняемость - 66,8%. Внимание, вопрос: пресс-службе зенита хотела показать, что клуб игнорят даже в собственном городе? :)
01:06 14 августа
Седой конь
Рекорд посещаемости: Максимальное число зрителей посетило "Лужники" 2 ноября 1958 года — на финале Кубка СССР между московскими "Спартаком" и "Торпедо" собралось 110 000 человек.
00:51 14 августа
okini
То: Влад и всё прошло Игра с Киевом была 2 мая 1984 (вы ошиблись немного). А еще больше людей на Кирова пришло через месяц - на полуфинал Кубка с Факелом. 76 тысяч проданных билетов. тогда дополнительно продали 2000 билетов на кольцо (входные по 10 коп.)
00:51 14 августа
Владо
Могу похвастаться,я был на том матче- даже билет с программкой к матчу сохранились- действительно,стадион был забит битком.Надо добавить,что в тот год и на некоторые другие матчи того сезона стадион им.Кирова был забит под завязку.Но в основном на игры того сезона приходило,как правило,порядка 40-50 тысяч зрителей.
00:28 14 августа
всё прошло
9 мая 1984 года: Зенит Динамо К: 2:0, Количествол зрителей: 74 000. Место проведения матча: Ленинград, Крестовский остров, стадион им. Кирова.
23:41 13 августа