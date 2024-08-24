Началась прямая трансляция центрального матча 6-го тура российской премьер-лиги «Зенит» — «Спартак». Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события игры «Зенит» — «Спартак» доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Игру «Зенит» — «Спартак» в прямом эфире транслирует федеральный телеканал «Матч ТВ» и его сайт. Видеотрансляция также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

«Спартак» не выигрывает у «Зенита» в РПЛ почти семь лет. 27 ноября 2017 года в Москве хозяева одержали победу со счетом 3:1. Тогда на гол Доменико Кришито красно-белые ответили результативными ударами Александра Самедова, Луиса Адриано и Марио Пашалича.

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