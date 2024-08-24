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Сегодня, 17:25

«Зенит» — «Спартак»: началась прямая трансляция матча РПЛ

Началась прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Спартак»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Зенит» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Началась прямая трансляция центрального матча 6-го тура российской премьер-лиги «Зенит» — «Спартак». Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события игры «Зенит» — «Спартак» доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Игру «Зенит» — «Спартак» в прямом эфире транслирует федеральный телеканал «Матч ТВ» и его сайт. Видеотрансляция также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

«Спартак» не выигрывает у «Зенита» в РПЛ почти семь лет. 27 ноября 2017 года в Москве хозяева одержали победу со счетом 3:1. Тогда на гол Доменико Кришито красно-белые ответили результативными ударами Александра Самедова, Луиса Адриано и Марио Пашалича.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
5
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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27 тур
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29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
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