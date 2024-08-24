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Судейство

Сегодня, 17:09

ЦСКА — «Акрон»: видеоарбитры исправили уже 22 ошибки судей

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Работа ВАР в матче ЦСКА — «Акрон» .
Фото Скриншот трансляции

На 85-й минуте матча 6-го тура чемпионата России ЦСКА — «Акрон» судья Артем Чистяков не увидел, что защитник гостей Константин Савичев отставил в сторону левую руку и, находясь, в своей штрафной площади, прервал передачу соперника.

Фото Скриншот трансляции

На помощь рефери пришли его видеоассистенты Владислав Безбородов (ВАР) и Артем Любимов (АВАР). После их проверки Чистяков посмотрел видеозапись момента на мониторе, изменил свое решение и правильно наказал «Акрон» пенальти.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Это уже 24-е вмешательство ВАР в 42 матчах чемпионата России-2024/25 (в среднем 0,57 за игру — это много). 22 раза первоначальное решение изменялось, ошибка судьи или ассистента исправлялась. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первоначальный вердикт.

ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
1
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1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
5
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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