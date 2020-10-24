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«Зенит» — «Рубин»: Деспотович сравнял счет

17:16
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«Зенит» принимает «Рубин» в матче 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России.

В конце первого тайма гости сравняли счет в матче: форвард Джордже Деспотович отправил мяч головой в ворота с подачи Солтмурада Бакаева.

Для серба этот мяч стал пятым в 12 матчах за «Рубин».

Зенит — Рубин

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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