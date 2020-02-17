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«Зенит» проведет товарищеский матч с «Шальке» в марте

16:04
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«Зенит» проведет товарищеский матч с «Шальке-04». Встреча состоится 29 марта в немецком Гельзенкирхене, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Товарищеская игра станет третьей в истории между «Зенитом» и «Шальке». Впервые команды встретились 20 января 2007 года — игра завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

Второй матч прошел 18 ноября 2018 года на «Газпром Арене» — победу в нем одержали сине-бело-голубые со счетом 2:1.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-02-17-v-marte-sine-belo-golubye-provedut-tovarishcheskiy-match-s-shalke-04.htm

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