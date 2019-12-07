«Зенит» (45 очков) на своей странице в Twitter пошутил о своем преимуществе в чемпионате России. На зимний перерыв сине-бело-голубые ушли с преимуществом в 10 очков от занимающего второе место «Краснодара».

— Прогноз на ближайшие месяцы — стабильный: плюс десять, — говорится в посте «Зенита».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр