«Зенит»: «Прогноз на ближайшие месяцы — стабильный: плюс десять»
19:33
«Зенит» (45 очков) на своей странице в Twitter пошутил о своем преимуществе в чемпионате России. На зимний перерыв сине-бело-голубые ушли с преимуществом в 10 очков от занимающего второе место «Краснодара».
— Прогноз на ближайшие месяцы — стабильный: плюс десять, — говорится в посте «Зенита».
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Прогноз на ближайшие месяцы — стабильный ?#ПлюсДесять pic.twitter.com/44L2YVXa2R— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) December 7, 2019
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
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