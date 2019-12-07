РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Зенит»: «Прогноз на ближайшие месяцы — стабильный: плюс десять»

19:33
Теги:

«Зенит» (45 очков) на своей странице в Twitter пошутил о своем преимуществе в чемпионате России. На зимний перерыв сине-бело-голубые ушли с преимуществом в 10 очков от занимающего второе место «Краснодара».

— Прогноз на ближайшие месяцы — стабильный: плюс десять, — говорится в посте «Зенита».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир