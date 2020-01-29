«Зенит» прилетел в Испанию. У команды запланирован второй сбор

«Зенит» прибыл в Испанию. У команды запланирован второй зимний сбор в местечке Бенидорм.

С командой не полетел нападающий Александр Кокорин. Он должен присоединиться к «Зениту-2».

Зато нашлось место защитнику Данилу Круговому. Ранее главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак заявлял, что 21-летний игрок до окончания сезона останется в «Уфе» из-за травмы.

«Зенит» и ЦСКА в рамках вторых тренировочных сборов сыграют контрольный матч в Испании. Встреча между первой и четвертой командой РПЛ состоится 9 февраля. Перед этим «Зенит» сыграет с люксембургским «Дюделанжем» (1 февраля).