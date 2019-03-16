"Зенит" попросил своих болельщиков отказаться от пиротехники на игре со "Спартаком"

"Зенит" на официальном сайте обратился к своим болельщикам, которые отправятся в Москву на матч 20-го тура чемпионата России против "Спартака".

"Мы убедительно просим всех болельщиков сине-бело-голубых отказаться от использования пиротехники и оскорбительных кричалок. Мы просим соблюдать правила поведения на стадионе и надеемся, что на матче не будет места провокациям, а игра принесет эмоции и радость яркого спортивного события", – говорится в сообщении.

Напомним, что матч "Спартак" – "Зенит" состоится завтра, 17 марта, начало – в 19.00 (мск). "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи