"Зенит" попросил своих болельщиков отказаться от пиротехники на игре со "Спартаком"

"Зенит" на официальном сайте обратился к своим болельщикам, которые отправятся в Москву на матч 20-го тура чемпионата России против "Спартака".
"Мы убедительно просим всех болельщиков сине-бело-голубых отказаться от использования пиротехники и оскорбительных кричалок. Мы просим соблюдать правила поведения на стадионе и надеемся, что на матче не будет места провокациям, а игра принесет эмоции и радость яркого спортивного события", – говорится в сообщении.
Напомним, что матч "Спартак" – "Зенит" состоится завтра, 17 марта, начало – в 19.00 (мск). "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-03-16-zenit-obrashchaetsya-k-bolelshchikam-pered-matchem-protiv-spartaka.htm
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