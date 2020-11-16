«Зенит» показал, как Малком тренируется с командой

«Зенит» на своем канале в Youtube опубликовал видео с тренировки команды. На нем показано, как работает нападающий сине-бело-голубых Малком.

Бразилец ранее получил травму перед матчем 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:1) и с тех пор не играл в официальных матчах. Главный тренер команды Сергей Семак ранее сказал, что игрок будет поэтапно возвращаться к работе в общей группе.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матчей за «Зенит» во всех турнирах. В его активе один гол и один результативный пас.