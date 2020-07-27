«Зенит» показал кадры чемпионского сезона на разведенном Дворцовом мосту

«Зенит» показал кадры сезона-2019/20 на Дворцовом мосту Санкт-Петербурга. Ночью, когда мост был разведен, на нем с помощью проектора были показаны лучшие моменты матчей команды.

Сине-бело-голубые в сезоне-2019/20 стали чемпионами России второй раз подряд, а также выиграли Кубок страны.