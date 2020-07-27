«Зенит» показал кадры чемпионского сезона на разведенном Дворцовом мосту
13:55
«Зенит» показал кадры сезона-2019/20 на Дворцовом мосту Санкт-Петербурга. Ночью, когда мост был разведен, на нем с помощью проектора были показаны лучшие моменты матчей команды.
Путь к золотому дублю — на Дворцовом мосту! #ЗолотойДубль pic.twitter.com/ST4LGxxELO— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 27, 2020
Сине-бело-голубые в сезоне-2019/20 стали чемпионами России второй раз подряд, а также выиграли Кубок страны.
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