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«Зенит» показал кадры чемпионского сезона на разведенном Дворцовом мосту

13:55
Кадры сезона «Зенита» на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге. Фото Twitter «Зенита»
Кадры сезона «Зенита» на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге. Фото Twitter «Зенита»
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«Зенит» показал кадры сезона-2019/20 на Дворцовом мосту Санкт-Петербурга. Ночью, когда мост был разведен, на нем с помощью проектора были показаны лучшие моменты матчей команды.

Сине-бело-голубые в сезоне-2019/20 стали чемпионами России второй раз подряд, а также выиграли Кубок страны.

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