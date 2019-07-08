20:06 | Футбол — РПЛ

"Зенит" подтвердил переход Сутормина

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"Зенит" объявил  о трансфере 25-летнего полузащитника Алексея Сутормина. 29 июня игрок перешел из "Оренбурга" в "Рубин", а теперь стал футболистом клуба из Санкт-Петербурга.

Невский клуб опубликовал детали контракта с новичком. Соглашение чемпиона России с 25-летним игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год.

На профессиональном уровне выступал за "Строгино", "Волгарь", "Оренбург" и "Рубин". В сезоне-2018/2019 Сутормин отыграл 29 матчей в российской премьер-лиге, забил 8 мячей и сделал две результативные передачи.

В 2016-м в составе молодежной сборной России выиграл Кубок Содружества, сыграв на турнире 4 матча и забив 1 мяч в финальной игре.

Видео "Зенита" о переходе Сутормина - в стиле "Санты-Барбары" с попкорном

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-07-08-aleksey-sutormin-vozvrashchaetsya-v-zenit.htm

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