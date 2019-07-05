13:21 | Футбол — РПЛ

"Зенит" подписал новые контракты с Кержаковым и Жирковым

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"Зенит" продлил контракты с вратарем Михаилом Кержаковым и защитником Юрием Жирковым​, информирует официальный сайт клуба. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20.

35-летний Жирков присоединился к "Зениту" 30 января 2016 года. За три с половиной года игрок провел в составе сине-бело-голубых 79 матчей, забил два мяча и отдал 9 результативных передач. В составе питерцев он выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок страны.

Воспитанник сине-бело-голубых 32-летний Кержаков провел за основной состав "Зенита" 20 матчей, дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-07-05-zenit-prodlil-kontrakty-s-kerzhakovym-i-zhirkovym.htm

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