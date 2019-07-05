"Зенит" подписал новые контракты с Кержаковым и Жирковым

"Зенит" продлил контракты с вратарем Михаилом Кержаковым и защитником Юрием Жирковым, информирует официальный сайт клуба. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20.
35-летний Жирков присоединился к "Зениту" 30 января 2016 года. За три с половиной года игрок провел в составе сине-бело-голубых 79 матчей, забил два мяча и отдал 9 результативных передач. В составе питерцев он выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок страны.
Воспитанник сине-бело-голубых 32-летний Кержаков провел за основной состав "Зенита" 20 матчей, дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.
"Зенит" продлил контракты с Кержаковым и Жирковым.– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 5 июля 2019 г.
Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-07-05-zenit-prodlil-kontrakty-s-kerzhakovym-i-zhirkovym.htm