"Зенит" подписал новые контракты с Кержаковым и Жирковым

"Зенит" продлил контракты с вратарем Михаилом Кержаковым и защитником Юрием Жирковым​, информирует официальный сайт клуба. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20.

35-летний Жирков присоединился к "Зениту" 30 января 2016 года. За три с половиной года игрок провел в составе сине-бело-голубых 79 матчей, забил два мяча и отдал 9 результативных передач. В составе питерцев он выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок страны.



Воспитанник сине-бело-голубых 32-летний Кержаков провел за основной состав "Зенита" 20 матчей, дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.