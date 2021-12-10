«Зенит» — первый российский клуб, собравший 5,5 миллиона подписчиков в социальных сетях
«Зенит» собрал 5,5 миллиона подписчиков в социальных сетях и стал первым российским клубом, которому удалось достичь этого показателя.
Аудитория питерского клуба в шести ключевых социальных сетях — «ВКонтакте», Instagram, Twitter, Facebook, TikTok и YouTube — превысила 5,5 миллиона подписчиков.
На втором месте — «Спартак» (5,4 млн), на третьем — ЦСКА (2,85 млн), на четвертом — «Локомотив» (1,78 млн).
Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 17 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-12-10-zenit-pervym-iz-rossiyskikh-klubov-sobral-5-5-mln-podpischikov-v-sotsialnykh-setyakh.htm
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