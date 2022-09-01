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Сегодня, 13:01

«Зенит» опроверг информацию об интересе клуба к Коваленко

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что клуб планирует подписать полузащитника «Сочи» Александра Коваленко.

«Зенит» интересуется Коваленко? Это агентские игры», — цитирует Медведева Sport24.

В этом сезоне 19-летний Коваленко играет в аренде за «Крылья Советов». Он провел за самарцев 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его рыночная стоимость — 500 тысяч евро.

В СМИ также писали об интересе «Динамо» к игроку.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-01-v-zenite-oprovergli-interes-k-poluzashchitniku-sochi-kovalenko
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