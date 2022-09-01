«Зенит» опроверг информацию об интересе клуба к Коваленко

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что клуб планирует подписать полузащитника «Сочи» Александра Коваленко.

«Зенит» интересуется Коваленко? Это агентские игры», — цитирует Медведева Sport24.

В этом сезоне 19-летний Коваленко играет в аренде за «Крылья Советов». Он провел за самарцев 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его рыночная стоимость — 500 тысяч евро.

В СМИ также писали об интересе «Динамо» к игроку.