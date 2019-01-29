"Зенит" объявил об аренде Новосельцева

"Зенит" на своем официальном сайте объявил об уходе в аренду в "Ростов" защитника Ивана Новосельцева. Соглашение рассчитано до конца этого сезона.

Новосельцев стал игроком сине-бело-голубых в августе 2016 года, провел девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата страны.

Вторую половину прошлого сезона защитник отыграл в тульском "Арсенале", а в июле 2018 года на правах аренды перешел в "Анжи".

