"Зенит" объявил об аренде Новосельцева

"Зенит" на своем официальном сайте объявил об уходе в аренду в "Ростов" защитника Ивана Новосельцева. Соглашение рассчитано до конца этого сезона.
Новосельцев стал игроком сине-бело-голубых в августе 2016 года, провел девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата страны.
Вторую половину прошлого сезона защитник отыграл в тульском "Арсенале", а в июле 2018 года на правах аренды перешел в "Анжи".
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-01-29-ivan-novoseltsev-prodolzhit-sezon-v-rostove-na-donu.htm
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