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«Зенит» обратился к «Челси»: «Сколько стоит штраф за опоздание на второй тайм?»

22:15
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«Зенит» в официальном Twitter на английском языке обратился к «Челси».

Перед вторым таймом матча 17-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1) футболисты петербуржцев ждали полузащитника Вильмара Барриоса для построения в круг.

— Привет, «Челси»! Сколько стоит штраф за опоздание на второй тайм? — написала пресс-служба клуба.

Ранее главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ввел штрафы в команде за опоздания и другие нарушения дисциплины.

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