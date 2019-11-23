«Зенит» обратился к «Челси»: «Сколько стоит штраф за опоздание на второй тайм?»
22:15
«Зенит» в официальном Twitter на английском языке обратился к «Челси».
Перед вторым таймом матча 17-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1) футболисты петербуржцев ждали полузащитника Вильмара Барриоса для построения в круг.
— Привет, «Челси»! Сколько стоит штраф за опоздание на второй тайм? — написала пресс-служба клуба.
Ранее главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ввел штрафы в команде за опоздания и другие нарушения дисциплины.
Hey @ChelseaFC! How much is the fine for coming out late for the second half? pic.twitter.com/08D6HjYH8u— FC Zenit in English? (@fczenit_en) November 23, 2019
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