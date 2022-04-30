30 апреля, в субботу, «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

В первом круге сине-бело-голубые сыграли вничью с красно-зелеными (1:1).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Зенит» — «Локомотив». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru.

«Зенит» лидирует в чемпионате России с 58 очками, «Локомотив» занимает пятое место, имея 41 очко.