"Зенит" - "Краснодар": Дуглас забил в свои ворота

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос на 79-й минуте матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" отметился автоголом.

После заброса в штрафную "Зенита", Сантос выиграл борьбу у хавбека "быков" Кристоффера Олссона, скинул назад на голкипера Андрея Лунева, который выбежал вперед и оставил ворота пустыми.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020