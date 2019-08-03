"Зенит" - "Краснодар": Дуглас забил в свои ворота

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос на 79-й минуте матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" отметился автоголом.
После заброса в штрафную "Зенита", Сантос выиграл борьбу у хавбека "быков" Кристоффера Олссона, скинул назад на голкипера Андрея Лунева, который выбежал вперед и оставил ворота пустыми.
«Краснодар» выходит вперёд в самой концовке встречи.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 3, 2019
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