23:10 | Футбол — РПЛ

"Зенит" - "Краснодар": Дуглас забил в свои ворота

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Защитник "Зенита" Дуглас Сантос на 79-й минуте матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" отметился автоголом.

После заброса в штрафную "Зенита", Сантос выиграл борьбу у хавбека "быков" Кристоффера Олссона, скинул назад на голкипера Андрея Лунева, который выбежал вперед и оставил ворота пустыми.

 

Зенит - Краснодар

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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