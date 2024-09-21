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Сегодня, 19:23

Семак: «Хотели дать Глушенкову игровую практику. Он соскучился по футболу»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры Максима Глушенкова в матче с «Факелом» (3:1) в рамках 9-го тура РПЛ. Футболист впервые вышел на поле после травмы.

— Конечно, мы хотели по возможности дать ему игровую практику. Со стороны медицинского штаба, как я уже говорил, возражений не было. Он допущен к занятиям в общей группе, хотя немного тренировался, и тренируется с определенными ограничениями. Но сегодня я, конечно, хотел, чтобы он почувствовал игровой ритм, он давно уже не играл, соскучился. Нам важно было, чтобы он сегодня вышел, хоть немножко получил игровую практику и лучше подготовился к следующему матчу, — сказал Семак на пресс-конференции.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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