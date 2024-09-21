Пятибратов — о поражении от «Зенита»: «Результат нас очень расстроил»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«В самом конце могли сделать 2:2, а получилось 1:3. Результат нас очень расстроил. Парни старались, но этого мало для того, чтобы хотя бы в ничью сыграть с «Зенитом». Мы прекрасно понимали силу соперника, но если смотреть, как матч складывался, мы имели достаточно шансов, чтобы не проиграть. Все моменты, которые создавал «Зенит», были после наших невынужденных ошибок. Мы могли чуть-чуть более спокойно сыграть в этих эпизодах», — сказал Пятибратов.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.