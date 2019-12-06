«Зенит» — «Динамо»: все голы матча
«Зенит» в Санкт-Петербурге принимает «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России.
На 6-й минуте встречи счет отрыл форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун. Спустя 29 минут отличился защитник «Зенита» Бранислав Иванович. На первой компенсированной минуте первого тайма голом отметился нападающий Артем Дзюба.
6-я минута: гол Азмуна
? Сердар Азмун головой замкнул подачу Сутормина с фланга и открыл счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 6, 2019
? Смотрите #ЗенитДинамо прямо сейчас на #МАТЧТВhttps://t.co/gpGTFCQkHehttps://t.co/7eWMWKH3u0
35-я минута: гол Ивановича
? Бранислав Иванович выпрыгнул выше всех в штрафной «Динамо» и отправил мяч в угол ворот Шунина.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 6, 2019
? Смотрите #ЗенитДинамо прямо сейчас на #МАТЧТВhttps://t.co/gpGTFCQkHehttps://t.co/TtOQCcXeP3
45+1-ая минута: гол Дзюбы
? Гол Артёма Дзюбы в компенсированное время.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 6, 2019
? Смотрите #ЗенитДинамо в прямом эфире на #МАТЧТВ https://t.co/gpGTFCQkHehttps://t.co/cu67opC9Hi
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».
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