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«Зенит» — «Динамо»: все голы матча

20:30
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«Зенит» в Санкт-Петербурге принимает «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России.

На 6-й минуте встречи счет отрыл форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун. Спустя 29 минут отличился защитник «Зенита» Бранислав Иванович. На первой компенсированной минуте первого тайма голом отметился нападающий Артем Дзюба.

6-я минута: гол Азмуна

35-я минута: гол Ивановича

45+1-ая минута: гол Дзюбы

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».

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Зенит — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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