Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: трансляция матча РПЛ начнется в 17.30

«Зенит» и «Динамо» Махачкала проведут матч в 14-м туре РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Зенита» Максим Глушенков, Андрей Мостовой и Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 2 ноября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Зенит» — «Динамо» Махачкала покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 30 минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге. С ключевыми событиями игры «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо Мх

В 13 турах чемпионата России «Зенит» набрал 30 очков, махачкалинское «Динамо» — 12. Команды впервые встретятся в официальном матче.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Читайте также
50 лет «Грохоту в джунглях» и самой легендарной победе Мохаммеда Али
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Овечкин не попал бы в топ-100 зарплат НБА
В Санкт-Петербурге женщина скончалась после липосакции
Губернатор сообщил о повреждении семи домов при обстреле Орловской области ВСУ
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Вообще ******. Катастрофа». Личка емко прокомментировал итоги матча с «Ростовом»
Комличенко: «Уже давно отлегло от реваншистских настроений при голе в ворота «Динамо»
Ещенко объяснил, за счет чего «Спартак» может одержать победу над ЦСКА
«Локомотив» — «Рубин». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Комличенко — о турнирном положении «Ростова»: «Справимся с задачей не вылететь из РПЛ»
Врач «Динамо» заявил, что Бителло будет восстанавливаться 4 недели от перелома ребра
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ледяхов: «Спартак» и ЦСКА сейчас находятся в середине турнирной таблицы, поэтому их можно называть середняками»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости