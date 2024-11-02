«Локомотив» и «Рубин» проведут матч в 14-м туре чемпионата России

«Локомотив» и «Рубин» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 2 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Локо» и «Рубина» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Черкизове. Ключевые события игры «Локомотив» — «Рубин» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В 13 турах РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков, «Рубин» — 18. За всю историю встреч команд в чемпионатах России железнодорожники одержали 15 побед, казанцы — 10, вничью завершились 17 матчей.